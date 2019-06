Hückeswagener Handel : Neueröffnung im Island – alles fürs „Dampfer“-Herz

Hückeswagen An der Islandstraße, nahe des Weber-Denkmals, hat sich mit „Vapor Dreams Germany“ der erste Dampfer-Shop der Schloss-Stadt angesiedelt.

Das Ladeninnere könnte kaum anders aussehen als zu Zeiten des Vorgängers. Wo beim Geschäft „Vemira“ noch fast jeder freie Platz mit verschiedenen Einrichtungsgegenständen und Dekoartikeln vollgestellt war, herrscht im neuen Laden „Vapor-Dreams Germany“ beinahe schon übersichtliche Leere. Rechter Hand spielt sich das Verkaufsgeschehen ab, auf der linken Seite ist eine Sitzgruppe vor einer Natursteinmauer untergebracht, in der sich die Kunden niederlassen können. Nicole Schöninger und Kevin Peemöller , die beiden Inhaber, wollten es genauso. „Wir haben gar nicht so viel verändert, der Raum war leer. Die Wände wurden gestrichen und die Mauer an die Wand gemacht“, sagt die 38-Jährige, die zusammen mit ihrem 30-jährigen Lebensgefährten in Wipperfürth lebt.

Bei „Vapor-Dreams Germany“ gibt es alles rund um die E-Zigaretten zu kaufen. „Wir haben die ganze Hardware, Aromen und auch die neuen Pod-Systeme“, erklärt Peemöller. Das Paar kommt ursprünglich aus Hamburg. „Wir wohnen seit Dezember in Wipperfürth. Der Kontakt ins Bergische kam durch meine Schwester zustande, die dort wohnt“, erzählt der 30-Jährige. Die Idee zu einem Shop hatten die beiden schon in der Hanse-Metropole gehabt. „Wir haben dort in einem Viertel gewohnt, wo es so etwas nicht gab. Aber dann hat es doch etwas länger gedauert“, sagt Peemöller. Die Entscheidung für Hückeswagen sei schließlich recht schnell gefallen. „Wir haben zwei Ladenlokale in Wipperfürth angesehen, aber die haben beide nicht so gut gepasst. Und dann ist uns die Anzeige für dieses hier über den Weg gelaufen“, sagt der 30-Jährige.