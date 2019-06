Kreislandfrauen : Eine Blumenwiese für die Bienen direkt am Radweg

Sind mitverantwortlich für die neue Blumenwiese am Radweg am Neye-Flugplatz (v. l.): die Landfrauen Anne Degenhardt, Kreisvorsitzende Heidi Walder, Maria Thiel, Josi D’hom, Mechthild Dörmbach und Kreisgeschäftsführerin Petra Weins. Foto: Landwirtschaftskammer

Wipperfürth Die oberbergischen Landfrauen legten am Radweg am Neye-Flugplatz, nur wenige Meter von der Stadtgrenze zu Hückeswagen entfernt, eine Blumenwiese an.

Ihren Beitrag zum Naturschutz und Beibehalt der Artenvielfalt leisteten jetzt die oberbergischen Landfrauen: Am Radweg in Höhe des Wipperfürther Neye-Flugplatzes, nahe an der Stadtgrenze zu Hückeswagen, legten sie eine Blumenwiese an, die Bienen und andere Insekten anlocken und ihnen als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen soll. „Wir wollen Bienen schützen und fördern“ lautet denn auch das Motto der Bienenkampagne des Rheinischen LandFrauenverbands.

Auch die Kreislandfrauen haben es sich auf die Fahnen geschrieben, den Bienen neue Nahrungsquellen anzubieten. Mechthild Dörmbach vom Vorstand der oberbergischen Landfrauen und Andre Hackländer von der Stadt Wipperfürth hatten im Frühjahr eine Brachstelle am Radweg ausgekundschaftet, die für das Anlegen einer Blumenwiese geeignet schien. Allerdings musste neue Erde her. Landwirt Heinz Raffelsiefer stellte drei Kipper Muttererde zur Verfügung, die der Lohnunternehmer Friedel Kausemann transportierte und Mitarbeiter des gemeinsamen Bauhofs von Wipperfürth und Hückeswagen an der ausgesuchten Stelle verteilten.

Anfang April machten sich die Landfrauen an die Arbeit. Das Beet wurde für die Aussaat vorbereitet und eine Blumenmischung ausgesät. Damit die neue Wiese auch geschützt bleibt, wurde kurzerhand ein kleiner Zaun gebaut. „Leider wurde dieser bereits zerstört“, berichtet Kreisgeschäftsführerin Petra Weins. Doch inzwischen summt und blüht es auf der Fläche, die von den Landfrauen gepflegt wird.

