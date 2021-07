Starkregen in Hückeswagen : 160 Menschen in Mehrzweckhalle

Hückeswagen Die Ortslage Hartkopsbever sowie Teile der Peterstraße rund um die Firma Klingelnberg wurden evakuiert. Jan Mießner war als organisatorischer Leiter des Oberbergischen Kreises seit 2 Uhr morgens im Einsatz.

Es war für die meisten Hückeswagener eine unruhige Nacht. Auch für die Rettungskräfte, die ab dem frühen Morgen im Dauereinsatz waren. Dabei ging es vor allem um die Evakuierung des von einer Überschwemmung bedrohten Ortsteils Hartkopsbever sowie Teile der Peterstraße rund um die Firma Klingelnberg. Der Beverteich drohte wegen der Wassermassen zu brechen, was zu einer Überflutung der Gebiete führen würde. In der Katastrophen-Warn-App NINA ging der Warnruf für Hückeswagen um 0.08 Uhr raus. „Die Staumauer der Bever-Talsperre läuft über. Hartkopsbever sowie die Peterstraße werden evakuiert“, hieß es.

Die Menschen wurden in die Mehrzweckhalle evakuiert. Wie Inge Jaeger und ihr Mann, die gegen 7 Uhr von ihrem Sohn von dort abgeholt wurden. „Wir wurden gegen 4 Uhr von Einsatzkräften der DLRG geweckt, die klingelten an unserer Haustür“, sagte Inge Jaeger. Sie seien an die Straße gebracht worden, wo sie von einem Reisebus erwartet wurden. „Der hat uns zur Mehrzweckhalle gebracht. Dort war es schon sehr voll“, sagt die Hückeswagenerin. Sie lobte sehr die Ruhe und Professionalität der Einsatzkräfte, die sich aus Helfern aus dem Kreis sowie des DRK-Stadtverbands Köln zusammensetzten. „Es gab viele Kissen, dazu genug Getränke – aber schlafen konnte man nicht. Es waren auch viele kleine Kinder da, die sehr aufgeregt und unruhig waren“, sagte Inge Jaeger. Am Morgen wurde von den Rettungskräften Frühstück gebracht. „Ich bin auf Hartkopsbever geboren, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm werden würde“, sagte die Hückeswagenerin.