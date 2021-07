Hückeswagener Geschäftsfrau startet neu durch : Von der „Großen Pause“ zur „Lunchtime“

Mit den Frühstücksboxen hat Iris Hager eine Marktlücke in Hückeswagen gefüllt. Jetzt aber schließt sie ihren Kiosk „Großen Pause“. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Iris Hager (47) verlässt ihren Kiosk an der Kölner Straße und übernimmt ab Oktober das Mittagsrestaurant an der Kölner Straße. Dessen jetzigen Betreiber wollen sich neu orientieren.

Die Schulkinder werden die Kioskbesitzerin mit Sicherheit vermissen. Am letzten Schultag vor den Sommerferien kamen sie noch in die „Große Pause“ an der Kölner Straße, um sich von Iris Hager zu verabschieden. Es war ein größerer Abschied, denn die 47-Jährige wird ihren Kiosk zum 31. Juli verlassen. „Im letzten Lockdown musste ich mich entscheiden, ob ich weitermache oder etwas Neues beginne“, sagt sie auf Anfrage unserer Redaktion. Den Hückeswagenern wird die Existenzgründerin jedoch erhalten bleiben, wie sie verrät: „Ab Oktober werde ich die ,Lunchtime#26’ an der Bahnhofstraße übernehmen“, kündigt Iris Hager an.

Die Entscheidung hat sie sich nicht leicht gemacht. Erst im Februar 2020 hatte sie mit der Eröffnung der „Großen Pause“ den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und trotz der anschließenden schwierigen Corona-Situation ihr Geschäft mit viel Liebe, Kreativität und Herzblut betrieben – angefangen von der selbst gebauten Theke bis hin zur Auslieferung der beliebten Frühstücksboxen. Ihre Kunden und vor allem die Schulkinder sind ihr in den knapp eineinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen. Daher bemüht sich die Hückeswagenerin auch um einen Nachfolger für den Kiosk in der Altstadt.

Für die gelernte Restaurantfachfrau steht nun eine neue Herausforderung an. Seit Juni geht sie bei Michael und Sandra Schüßler, den Gründern und aktuellen Betreibern der „Lunchtime#26“, gewissermaßen in die Lehre. „Ich helfe dort jetzt beim Kochen und im Service“, sagt Iris Hager. Der Imbiss der gehobenen Klasse bietet von Montag bis Freitag frische Mittagsgerichte an, die bei den Kunden gut ankommen.

Ab Oktober wird Iris Hager das Geschäft übernehmen. Das Angebot und die Öffnungszeiten will sie beibehalten und eventuell noch erweitern. So könnte sich die Geschäftsfrau beispielsweise eine frische Salattheke oder kleinere Snacks für „auf die Hand“ vorstellen.

Dass sie von den Besitzern auf eine mögliche Übernahme angesprochen wurde, freut die 47-Jährige sehr. „Die Idee, frische Snacks und Mittagsgerichte anzubieten, hatte ich schon vor einigen Jahren“, berichtet Iris Hager. Sie weiß aber auch, dass das Geschäft alleine nicht zu stemmen ist. Daher werden zunächst noch Sandra Schüßler und ein gelernter Koch in der Küche mitarbeiten.