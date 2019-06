TB Hückeswagen : Badminton-Kinder trainieren ihre Eltern

Hückeswagen Ein Training der etwas anderen Art fand jetzt bei der Badminton-Abteilung des TB Hückeswagen statt. „Trainer waren in diesem Fall die sonstigen Athleten, also Schüler und Jugendliche aus dem Bereich Badminton des TBH“, berichtet Heike Thiel.

Die Trainerin hatte zu Beginn des Jahres die Idee, den Nachwuchs einmal in ihre Rolle der Übungsleiter schlüpfen zu lassen, die dann den Eltern bzw. Geschwistern sagten, was sie zu tun hatten.

Das Training begann mit einem intensiven Laufspiel als Aufwärmspiel. Bereits hier begannen die Erwachsenen schon zu schwitzen, was bei den Temperaturen in der Mehrzweckhalle nicht verwunderlich war. Erwartungsvoll ging’s im Anschluss ans „Eingemachte“, und es wurde etwa eine Stunde lang trainiert. Jedes Kind bekam seine Eltern als „Schützlinge“. Somit mussten die Erwachsenen „parieren“, „was alles in allem gelang und sehr viel Spaß brachte“, versichert Heike Thiel. Die Erwachsenen machten alle fleißig mit, und die Sprösslinge hatten ihren Spaß, die Eltern einmal so richtig laufen zu lassen und ihnen zu zeigen, was sie in der Vergangenheit gelernt haben.