Vortragsabend in Hückeswagen : So können Flüchtlinge als Fachkräfte integriert werden

So können Flüchtlinge als Fachkräfte integriert werden

Vortragsabend in Hückeswagen

Hückeswagen Das FachKraftWerk Oberberg hatte für dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung für Unternehmer ins Kultur-Haus Zach eingeladen. Dabei ging es darum,. wie Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Fachkräftemangel ist in Industrie und Handwerk neben teils schleppend verlaufender Digitalisierung das Problem der Stunde. Durch die Integration zugewanderter Menschen und gegebenenfalls ihre Ausbildung zur Fachkraft könnte dem jedoch begegnet werden. Viele Betriebe scheuen sich momentan noch davor, meistens wegen bürokratischer Hürden. Eine Veranstaltung der Organisation FachKraftWerk Oberberg im Kultur-Haus Zach wollte am Dienstagabend dahingehend Abhilfe schaffen. Daniel Porsch vom Kommunalen Integrationszentrum des Oberbergischen Kreises war nach Hückeswagen gekommen, um vor etwa 40 Interessierten verschiedene damit zusammenhängende Themen anzusprechen.

Eingangs konnten die Anwesenden per Smartphone bei einer kleinen Umfrage rund um das Thema Mitarbeiter mit Migrationshintergrund im eigenen Betrieb teilnehmen. Dabei wurde deutlich, dass vor allem die rechtlichen Grundlagen und die Sprachkenntnisse der ausländischen Bewerber problematisch sind. Das beziehe sich auch vor allem auf junge Menschen, die ein Ausbildungsverhältnis eingingen. „Unternehmen wollen Planungssicherheit. Aber der Gesetzgeber sieht das auch bei Duldung oder Aufenthaltsgestattung vor“, erläuterte Porsch. So sei garantiert, dass ein Geflüchteter mit dem Status der Duldung mindestens solange in Deutschland bleiben darf, bis er mit der Ausbildung fertig ist.