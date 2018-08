„Hückeswagen live“ – Ärger um die Bierversorgung

Hückeswagen Beim Start der zwölften Open-Air-Reihe vor dem Schloss saßen die mehr als 600 Besucher teilweise auf dem Trockenen.

Es fing alles so gut an beim Auftakt der Open-Air-Konzertreihe „Hückeswagen live“ auf dem Schlossplatz: Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, die Band „Fachwerk“ spielte Musik für jeden Geschmack, und auch für Essens- und Getränkestände war gesorgt. Der Schlossplatz füllte sich zusehends – am Wertmarken-Stand bildeten sich die ersten Warteschlangen. Doch schon kurz nach Beginn des Auftakt-Konzerts machte sich großer Unmut unter den Besuchern breit. Denn wer seine Wertmarke in Bier umwandeln wollte, wurde enttäuscht.