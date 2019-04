Jubiläumsjahr : Hückeswagen zeigt sich als Modestadt

Hückeswagen Bei der zweiten Modenschau der katholischen Frauen war das Kultur-Haus Zach am Freitag voll besetzt. Auch Kindermode wurde gezeigt.

Bei beinahe wieder winterlichen Temperaturen – vereinzelt trudelten gar Schneeflocken vom eisgrauen Himmel – war das Kultur-Haus Zach am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. „Wir hätten locker noch mal 100 Karten verkaufen können“, freute sich Beate Knecht, die Vorsitzende der Hückeswagener katholischen Frauen, die zum zweiten Mal zur großen Modenschau eingeladen hatten. Die Organisatoren hätten auch ins Forum ausweichen können, aber das sei dann für die vielleicht 200 Besucher wiederum zu klein gewesen, sagte Knecht. „Das ist schon gut so, und es freut uns natürlich sehr, dass die Modenschau so gut angenommen wird“, sagte Knecht. „Wir haben bestimmt ein halbes Jahr für die Planungen gebraucht.“

Unten wurden die Gäste mit einem Glas Sekt in Empfang genommen, und saßen dann, sich munter unterhaltend, in den Stuhlreihen, die rund um den Laufsteg aufgestellt waren. Der mündete in die Treppe, deren Geländer mit buntem Blumenschmuck vom Stilmix-Team schön dekoriert waren. Oben wiederum ging es im Vorfeld der Modenschau hektisch zu. Kein Wunder, hatten die kfd-Frauen doch viele Einzelhändler für die Teilnahme gewinnen können. Allen voran natürlich die Modegeschäfte Sessinghaus, Accanto, La Figura und Bubble‘s. Kindermode? Ja, denn auch zwei noch ganz kleine Models wagten sich tapfer die große Treppe herunter und auf den Laufsteg. Zum einen war das die am Freitag noch siebenjährige Lara, die dem fast ausschließlich weiblichen Publikum einen schick geschnittenen blau-weißen Pullover präsentierte.