Hückeswagen : Faulstellen – Baum am Wilhelmplatz wird heute gefällt

Faulstellen – Baum am Wilhelmplatz wird heute gefällt

Hückeswagen Weil einige faule Stellen festgestellt wurden, muss die Kastanie vor der Montanus-Apotheke gefällt werden. Sie würde laut Stadtverwaltung ansonsten eine Sicherheitsgefährdung der Passanten darstellen.

Die majestätische Kastanie am Wilhelmplatz vor der Montanus-Apotheke muss heute, Freitag, gefällt werden. „Bei einer routinemäßigen Kontrolle ist aufgefallen, dass der Baum leider über große Faulstellen verfügt und dadurch die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist“, teilte Anja Kölsch vom Bauamt der Stadt am Donnerstag mit. So können jederzeit große Äste herunterfallen, die Passanten gefährden.