„Frühjahrsputz“ in Hückeswagen : Aktion „Saubere Stadt“ ist gestartet

Auch Maskottchen Hücki wirbt für die zweiwöchige Aktion „Saubere Stadt“, damit Hückeswagen wieder ein bisschen hübscher wird. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Bereits am Samstag waren die ersten Müllsammler für den „Frühjahrsputz“ im Einsatz. Am Infostand am Etapler Platz hatten sich viele Hückeswagener über die Aktion informiert, manche meldeten sich spontan an.

Am Infostand zur Aktion „Saubere Stadt“ erhielt Ralf Schulte am Samstag große Müllbeutel, Handschuhe und Greifzangen. Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Straßweg will die Utensilien an die Mitglieder verteilen, um damit Straßweg und Umgebung vom Müll zu befreien. „Wir beteiligen uns jedes Jahr an der Aktion und möchten das auch dieses Mal tun“, versicherte Schulte.

Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV), der sich unter dem Titel „Zero Waste Club“ einer Vielzahl von Aktionen zum Thema Abfallvermeidung widmet, hat gemeinsam mit der Stadt den Tag der sauberen Stadt auf zwei Wochen ausgeweitet. So ist es möglich, den erforderlichen Abstand beim Müllsammeln einzuhalten. Das Stadtmaskottchen Hücki machte am Samstag zusätzlich auf den Infostand am Etapler Platz aufmerksam.

Die ersten Hückeswagener waren gerne bereit, sich für ihre Stadt zu engagieren. Ute Blumen zog gleich am Vormittag los, um die Wupper­auen nach weggeworfenem Unrat abzusuchen. „Ich habe aber keine einzige Maske gefunden“, gab sie sich nach ihrer Rückkehr überrascht. Auch Sabine und Axel Lemke nutzten das sonnige Wetter zum Müllsammeln an der Vorsperre und entlang des Radwegs bis Pixwaag. „Wir haben Plastik, kleine Glasflaschen, viele Kippen und Hundekottüten gefunden“, berichtete das Paar, das dafür plädierte, so eine Aktion mehrmals im Jahr anzubieten.

Stefanie Heymann von der Stadtverwaltung freute sich sehr über die vielen Anmeldungen. „Bis Freitag waren es 56 Anmeldungen, bis jetzt sind noch elf neue hinzugekommen“, berichtete sie nach der ersten Stunde am Infostand. Noch bis Karsamstag, 3. April, kann Müll im Stadtgebiet aufgesammelt werden. Für die Helfer gibt es als Dank kleine Verzehrgutscheine, die von den jeweiligen Geschäften und der BEW gesponsert wurden. Da der Termin des Müllsammelns selbst bestimmt werden kann, ist es wichtig, die Stadt im Anschluss über den Stadtpunkt der abgestellten Müllbeutel oder größeren Funde zu informieren, damit diese vom Bauhof abgeholt und entsorgt werden können.

Der Infostand wird noch einmal am kommenden Donnerstag, 25. März, 10 bis 13 Uhr, auf dem Wochenmarkt, Bahnhofstraße, aufgebaut.