Aktion „Saubere Stadt“ in Hückeswagen : Beim Spaziergang gleich die Stadt säubern

Hückeswagen Statt an einem Samstag findet die Aktion „Saubere Stadt“ nun in einem Zeitraum von zwei Wochen statt – vom 20. März bis 3. April. Teilnehmer können sich bei der Stadtverwaltung anmelden.

Die Corona-Krise bietet wenig Grund zur, Anja Kölsch hat jetzt dennoch einen gefunden: „Bisher haben sich knapp 40 Teilnehmer angemeldet“, berichtet die Mitarbeiterin des städtischen Bauamts, die die zweiwöchige Aktion „Saubere Stadt“ in Zusammenarbeit mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) organisiert. Diese Zahl soll aber nicht das Ende sein, vielmehr hofft Anja Kölsch noch auf viel mehr Hückeswagener, die von kommendem Samstag, 20. März, an und bis Karsamstag, 3. April, auf freiwilliger Basis im Stadtgebiet Müll aufsammeln und Hückeswagen dadurch ein Stück weit schöner machen werden.

Weil wegen der Corona-Krise kein normaler, eintägiger „Frühjahrsputz“ an einem Samstag wie in den Jahren von 2002 bis 2019 möglich ist, haben Stadtverwaltung und BAV umgeplant: Interessierte können sich zwei Wochen Zeit nehmen, um die Schloss-Stadt von wildem Müll zu befreien. Grund sind die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Daher können sich nicht vielen Menschen zur gleichen Zeit am gleichen Ort treffen, um Müll aufzusammeln. Stattdessen kann das jeder so erledigen, wie es in seinen Terminkalender passt. Anja Kölsch: „Das ist die Gelegenheit, einen gemütlichen Spaziergang mit dem Verschönern unseres Stadtbilds zu verbinden.“

Wer mitmachen will, sollte sich bei Anja Kölsch anmelden. Die benötigten Materialen, wie Abfallsäcke und Handschuhe, können nach Absprache am Schloss abgeholt werden. Als kleines Dankeschön erhält jeder Sammler einen Verzehrgutschein im Wert von zwei Euro, der in einem der teilnehmenden Geschäfte eingelöst werden kann. Zusätzlich gibt es in der Bäckerei von Polheim zwei Berliner Ballen zum Preis von einem, in der Landbäckerei Bauer ein Frühstücksbrettchen oder ein Geschirrhandtuch, im Eiscafé Friuli eine Kugel Eis, im Kiosk „Große Pause“ eine Tüte Puffreis gratis und in der Metzgerei Kriegel einen Euro drauf auf den Gutschein. Gesponsert wird das Ganze von diesen Geschäften und der BEW.