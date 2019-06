Buhay : Hilfsauftrag für Hückeswagenerin durch Vision von Gott

Hückeswagen Zwei junge Hückeswagenerinnen berichteten eindrucksvoll über ihre Leben und ihre Hilfsorganisation „Buhay“ in der philippinischen Hauptstadt Manila.

Einen interessanten Einblick in ein Hilfsprojekt auf den Philippinen bekamen etwa 60 Besucher im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde (FeG), Lindenbergstraße, am Mittwochabend. Aus dem südostasiatischen Inselstaat waren die beiden Hückeswagenerinnen Joana Karlguth und Laura Pier in ihre Heimatstadt gekommen, um das Hilfsprojekt „Buhay“ vorzustellen. Mitgebracht hatten die beiden jungen Frauen viele Bilder und Impressionen ihrer Arbeit – und natürlich jede Menge Geschichten dazu.

Gegründet wurde das Projekt, dessen Namen in der philippinischen Landessprache Tagalog soviel wie „Leben“ bedeutet, von der 26-jährigen Joana Karlguth. „Ich hatte im Februar 2017 eine Vision, in der mir Gott sagte, dass ich nach Manila sollte, um dort den Armen zu helfen“, sagte die junge Frau, die ihr Lehramtsstudium Anfang 2016 abgeschlossen hatte. Sie habe aber immer schon gespürt, dass für sie etwas Anderes vorgesehen sei.

Dabei stand am Mittwochabend vor allem im Mittelpunkt, auf persönliche Weise darzustellen, wie die Arbeit in der philippinischen Hauptstadt aussieht. „Es ist wesentlich authentischer und ehrlicher, wenn wir hier sind, als wenn wir uns über die Sozialen Medien mitteilen“, betonte Joana Karlguth.

Neben ganz konkreter materieller Hilfe stehe auch die Glaubensvermittlung im Mittelpunkt der Arbeit, sagte die 26-Jährige. „Ich habe den Namen ‚Buhay’ ganz bewusst ausgewählt, weil wir das Privileg haben, den zu kennen, der das Leben in Fülle hat – Jesus“, berichtet Joana Karlguth. Und dieses Privileg wolle man im Rahmen des Projekts weitergeben. Mittlerweile gebe es 45 Patenschaften in allen Altersgruppen, angefangen bei einem neun Monate alten Baby. „Unsere älteste Patin ist Anfang 70“, sagte die 26-Jährige.

Neben verschiedenen Aktionen für die Kinder und Jugendliche gebe es auch größere Veranstaltungen oder ein Studien-Zentrum, das derzeit wieder aufgebaut werde. Die beiden jungen Frauen, die sich seit der fünften Klasse an der Realschule kennen, ergänzten sich in Manila trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten perfekt. „Das haben wir vor allem in den vergangenen fünf Monaten gemerkt, in denen wir zahlreiche Schwierigkeiten überwinden mussten“, berichtete Joana Karlguth.