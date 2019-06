Sport in Hückeswagen : Schlagkräftige Weiterbildung beim ATV Hückeswagen

Sport in Hückeswagen

Hückeswagen Ein neuer Trainer kümmert sich beim ATV um die Kick- und Thaiboxer. Stefan Kostis steht ab sofort Cheftrainerin Nina „Indy“ Schumacher zur Seite.

Die Kick- und Thaibox-Abteilung des ATV Hückeswagen freut sich über erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Trainerteam. Stefan Kostins, seit Jahren Kampfsportler beim ATV, hatte zuvor bereits als Fachleiter beim Training unterstützt. Nun hat er seinen Trainerschein erhalten. „Mit der Muaythai-C-Lizenz des Muaythai-Bund Deutschland hat der Hückeswagener nicht nur auf einen Schlag sechs Meistergrade absolviert“, berichtet Cheftrainerin und Abteilungsleiterin Nina „Indy“ Schumacher. Mit der Lizenz ist Kostins nun offiziell berechtigt, eigenständige Trainings zu leiten und Kämpfer bei Wettkämpfen am Ring zu betreuen. Muaythai ist eine Kampfkunst und der Nationalsport Thailands.

Nina Schumacher, die als Personal Trainer und Wirbelsäulengymnastiktrainerin ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, ist stolz auf die erfolgreiche Arbeit des Kollegen und freut sich auf zukünftige Vorhaben, die bereits in Planung sind. „Mit Stefan Kostins und Rémy Loetzke haben wir insgesamt drei lizensierte Trainer für die Abteilung. Das ist ein starkes Fundament, auf dem wir aufbauen können.” Glückwünsche zum Erfolg gab es dann auch von der gesamten Mannschaft.

Wer einmal beim Training in der ATV-Halle auf dem Fürstenberg vorbeischauen will, ist jederzeit willkommen. Mittwochs trainieren die Kinder von 17 bis 18 Uhr, die Jugendlichen und Erwachsenen von 18 bis 19.30 Uhr. Samstags sind die Kleinen von 10 bis 11 Uhr an der Reihe, danach trainieren die Größeren und Großen” bis 12 Uhr.