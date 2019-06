Hückeswagen : Deutsche Bank schließt im August ihr Service-Center

Das Service-Center der Deutschen Bank an der Bahnhofstraße schließt Anfang August. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Nach 52 Jahren zieht sich die Deutsche Bank wieder aus der Schloss-Stadt zurück.

Eine Filiale unterhält die Deutsche Bank bereits seit 2002 nicht mehr in Hückeswagen. Jetzt zieht sie sich komplett zurück: Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wird das Service-Center an der Bahnhofstraße Anfang August schließen. Dort können die Kunden noch Geld abheben oder Kontoauszüge ausdrucken. Die Deutsche Bank beendet ihre Präsenz in der Schloss-Stadt nun „aufgrund einer deutlich reduzierter Nutzung“.