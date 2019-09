Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Magie & Comedy im Kultur-Haus

Hückeswagen „Große Klappe – Tricks dahinter“ heißt das neue Programm von Christopher Köhler.

In Staunen versetzen will Christopher Köhler das Publikum in Hückeswagen bei seinem Auftritt am Samstag, 5. Oktober, ab 20 Uhr im Kultur-Haus Zach. „Große Klappe - Tricks dahinter!“ heißt das neue Programm des Bad-Boy der Comedy & Magie-Szene. Der Comedian und Magier hat wieder jede Menge Witz, Gags und verblüffende Zauberei im Gepäck.