Goldhochzeit in Hückeswagen : Blitzhochzeit nach nur sechs Monaten

Westhofen Am Donnerstag feiern Hans Hermann und Erika Schäfer ihre Goldhochzeit. Die schnelle Entscheidung zur Hochzeit vor 50 Jahren war somit buchstäblich goldrichtig. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit hat sich vollauf bestätigt.

Die Nachbarschaft in Westhofen ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die auch gerne zusammen feiert. Die Goldhochzeit der Eheleute Schäfer bietet dazu eine willkommene Gelegenheit. Die Nachbarn waren es auch, die vor einigen Tagen die Haustüre von Hans Hermann und Erika Schäfer mit Girlanden und goldenen Blumen festlich geschmückt haben, was natürlich im Anschluss ausgiebig gefeiert werden musste.

Kennengelernt hat sich das Paar vor etwas mehr als 50 Jahren in einer Diskothek in Oldenburg. Dort war der Hückeswagener, der damals als Zeitsoldat bei der Bundeswehr in Bremen stationiert war, auf Fortbildung. „Abends bin ich mit ein paar Burschen zum Tanzen gegangen“, erinnert sich der heute 72-Jährige. Erika Friedrichs, wie seine Ehefrau damals noch hieß, sei ihm direkt aufgefallen. Danach ging alles ganz schnell: „Wir haben uns im März kennengelernt, im April verlobt, und im September haben wir geheiratet. Es passte einfach – wir waren ein Herz und eine Seele“, berichtet das Jubelpaar über die Blitzhochzeit.

Erika Schäfer Sie ist gelernte kaufmännische Angestellte und hat unter anderem bei „Bêché & Grohs“, sowie die letzten 25 Jahre bis zur Rente bei der Firma Radium gearbeitet. In der Fraktion FaB ist sie Vorstandsmitglied (Kassenwartin) und zudem in verschiedenen Ausschüssen vertreten.

Hans Hermann Schäfer Er war zwölf Jahre lang Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Danach ging es in die Industrie. Er arbeitete bis zum krankheitsbedingten Ausscheiden als Maschinenschlosser bei den Firmen Klingelnberg, Rhombus Rollen und Voss. Heute engagiert sich der 72-Jährige in der Kommunalpolitik als Mitglied im Bürgerverein „Freie aktive Bürger“ (FaB).

Im August hatte Hans Hermann Schäfer bei Erikas Vater um die Hand seiner Tochter angehalten. „Bring sie mir bloß nicht wieder“, soll dieser scherzhaft gesagt haben. Die kirchliche Hochzeit am 26. September 1969 in Elisabethfehn feierte das Paar ganz groß mit 70 Personen. Es folgten mehrere Umzüge nach Bremen, Borken und Starnberg, bis das Paar 1978 in das Elternhaus von Hans Hermann Schäfer nach Hückeswagen zog. „Das Haus ist die ehemalige Gasfabrik an der Bahnhofstraße von 1932 und damit eins der ältesten Häuser der Stadt“, sagt der 72-Jährige und fügt hinzu: „Die Gasfabrik wurde damals abgerissen und von meinem Vater und Großvater hier wieder aufgebaut.“ Das Alter sieht man dem weiß verklinkerten Haus mit gläsernem Wintergarten nicht an. Gepflegt ist auch der riesige Garten. Einziger Nachteil ist die Lage an der vielbefahrenen B 237, die zur Ortumgehungsstraße umgebaut werden soll und durch jahrzehntelange Verzögerungen ins Gespräch gekommen ist. „Ich glaube nicht mehr daran, dass wir den Bau der Straße noch erleben werden“, sagt das Paar, das sich kommunalpolitisch bei den Freien aktiven Bürgern (FaB) engagiert. „Von der Umgehung wurde schon vor 50 Jahren gesprochen – jetzt bin ich 72“, rechnet der lärmgebeutelte Anwohner zurück.