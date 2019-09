Waldwirtschaft in Hückeswagen : Viele Baumarten stärken den Mischwald

Waldwirtschaft in Hückeswagen

Hans-Friedrich Hardt zeigt am Mühlenbein-Stein die beschädigten Fichten im Hintergrund. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der Forstbetrieb Bever wird von Christian Hardt in fünfter Generation geführt. Dort gibt es in großer Zahl exotische Bäume. Diese neue Art der Wiederaufforstung kann helfen, große Schäden durch Monokulturen zu verhindern.

Für das ungeübte Auge sieht der Wald von Christian Hardt nicht groß anders aus, als andere Waldgebiete im Bergischen Land. Wenn man aber genauer hinsieht, wie das am Donnerstagvormittag auch der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Deppe getan hat, wird man eine besondere Vielfalt erkennen, die in Deutschland nahezu einzigartig ist. Denn die Familie Hardt, die den etwa 188 Hektar großen Forstbetrieb Bever schon in der fünften Generation führt, setzt auch schon seit dieser Zeit auf exotische Baumarten.