Kreistierschau in Lindlar : Landwirte stellen ihre besten Tiere vor

Lindlar Nicht nur das Fachpublikum, sondern auch die Verbraucher sind bei der Kreistierschau eingeladen.

Es ist nicht nur einfach eine Tierschau. Es geht vielmehr auch um existentielle Fragen: Was macht unsere Landwirtschaft? Was leistet sie für den Verbraucher? Zu diesen und vielen anderen Fragen bietet die Kreistierschau des Oberbergischen Kreises am kommenden Sonntag, 29. September, auf der Reitanlage Falkenhof in Lindlar, Antworten. Nicht nur das Fachpublikum, sondern auch die Verbraucher erleben hier die bergischen Landwirte mit ihren besten Tieren, aber auch das dazu gehörende Dienstleistungsgewerbe, heißt es in der Ankündigung des Oberbergischen Kreises.



Rinder Gemeldet sind für die Schau insgesamt 100 Milchkühe aus vier verschiedenen Rassen, die sich den Preisrichtern stellen. Neben Holsteins werden auch Fleckvieh, Braunvieh und Jersey-Kühe ausgestellt, wobei das Highlight der Kollektion die Bundessiegerin der Jerseys, THL Prinzessin, sein wird. Unter anderem wird die Miss Bergisch Land gekürt. Sie ist die schönste Kuh im Bergischen Land, und die Konkurrenz um diesen Titel ist sehr groß. Denn das Bergische Land mit seinen Holstein-Züchtern ist eine züchterisch angesehene Region, aus der auch auf Verbands- oder und auch auf Bundesschauen Tiere erfolgreich ausgestellt werden, heißt es in der Ankündigung des Kreises. Holsteins sind die schwarzbunten und rotbunten Kühe, die den allergrößten Teil der Milchvieh-Population in der Region ausmachen. Ein beeindruckendes Bild konnte 2015 dem Publikum geboten werden, als sich im Richtwettbewerb drei Kühe präsentierten, die bereits den Titel Miss Bergisch Land bei zurückliegenden Kreistierschauen gewonnen hatten. Sie alle hatten jedoch keine Chance gegen Madeira aus Hückeswagen, die somit Miss Bergisch Land 2015 wurde.