Sozialausschuss in Hückeswagen : Suche nach Kita-Platz ist leichter geworden

Hückeswagen Das erweiterte Angebot bei der Tagesbetreuung für Kinder sorgt für eine deutliche Entspannung.

Die Situation hat sich entspannt: Es ist in den zurückliegenden Jahren für junge Eltern in Hückeswagen leichter geworden, einen Betreuungsplatz für ihre Kinder in einer Kita zu finden – wenn auch nicht unbedingt in dem Kindergarten, dem sie selbst den Vorzug vor anderen geben würden. Das Angebot insgesamt ist größer geworden: Zunächst wurde es 2017 um die „Waldgruppe“ an der Kita des Johannesstifts erweitert, dann kamen zwei neue Gruppen im baulich erweiterten Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Blumenstraße in Wiehagen hinzu. Für eine weitere Verbesserung wird der Neubau der Kindertagesstätte „Zwergenbande“ in Wiehagen sorgen. Mit dem ersten Waldorf-Kindergarten der Stadt, betrieben von einer als Verein eingetragenen Elterninitiative, erweitert sich auch noch einmal die Vielfalt der freien Träger, die in Hückeswagen professionelle Tagesbetreuung für Kinder anbieten. 40 Plätze werden in der neuen Einrichtung, die im Sommer 2020 den Betrieb aufnehmen soll, entstehen. Zwölf davon sind für Kinder unter drei Jahren reserviert, die übrigen 28 für Mädchen und Jungen über drei Jahren bis zur Einschulung.