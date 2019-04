Konzert : Musik mit Zauberei und Jonglage im Kultur-Haus Zach

Das Musiker-Duo „Peter und der Wolfram“ gibt am 4. Mai ein Konzert der besonderen Art im Kultur-Haus Zach. Foto: N. Behling

Hückeswagen Bei den beiden Musikern Peter Funda und Wolfram Cramer von Clausbruch steht zwar die Musik im Mittelpunkt ihrer Konzerte, aber sie bieten auch Jonglage, Magie und Kleinillusionen. Davon kann sich das Publikum am ersten Samstag im Mai im Kultur-Haus Zach einen Eindruck verschaffen.

Das Mai-Programm im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße startet am ersten Samstag im „Wonnemonat“ mit einem Konzert der besonderen Art: An diesem Abend ist das Musiker-Duo „Peter und der Wolfram" zu Gast im oberen Island. Die beiden Musiker bezeichnen sich selber als „Multitasking-Music-Makers", „und dies kann man bei ihrem Bühnenprogramm wörtlich nehmen“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses.