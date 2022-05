Hückeswagener Lärmaktionsplan : In Kürze gilt Tempo 30 für die ganze Bachstraße

In Kürze gilt Tempo 30 für die ganze Bachstraße

Hückeswagen Die ersten Maßnahmen des Lärmaktionsplans werden jetzt zeitnah umgesetzt. Betroffen ist die B 237 zwischen Stadtbibliothek und Westenbrücke.

Der Stadtrat hatte durch eine einstimmige Entscheidung im Umweltausschuss im Herbst die Empfehlung bekommen, einen Lärmaktionsplan für die Schloss-Stadt zu beschließen. Die ersten Ideen dazu gehen allerdings bereits auf die Ratssitzung im Februars 2019 zurück; damals hatten die Grünen den Antrag gestellt, einen solchen Plan nach den Vorgaben des Bundesimmisionsschutzgesetzes und der EU-Richtlinien aufzustellen. Kein Wunder, sind doch viele Hückeswagener vom vor allem im Sommer sehr lauten Motorrad-, aber auch Autolärm Belastungen ausgesetzt. In der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend stellte Waldemar Kneib vom Bauamt die ersten Maßnahmen zur Umsetzung des Lärmaktionsplans vor.

Konkret geht es um Straßenabschnitte in Hückeswagen, an denen die Menschen wegen des hohen Verkehrsaufkommens, vor allem auch zu den Stoßzeiten, besonders viel Lärm aushalten müssen. „Es handelt sich dabei um die B237 im Bereich Westenbrücke, an der Bachstraße und der Peterstraße“, sagte Kneib. Der Straßenbereich führt von der Bachstraße (Ecke Friedrichstraße/Heidenstraße) über die Alte Ladestraße, entlang der Peterstraße und bis zur Einmündung der K 5 bei Westenbrücke.