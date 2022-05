Antworten auf Offenen Brief der Hückeswagen Bürgerinitiative : Vekehrslärm – „schrittweise Besserungen“

Hückeswagen Auf den Offenen Brief der Bürgerinitiative gegen Verkehrslärm von Monatsanfang haben jetzt der Kreis und der Bürgermeister geantwortet. Sie wollen Maßnahmen ergreifen, doch manche der Forderungen sind rechtlich nicht umsetzbar.

Seit das Wetter schön, die Temperaturen erträglich und der Niederschlag wenig geworden ist, sind die Spaßfahrer auf zwei und vier Rädern wieder unterwegs. Vor allem auch in Hückeswagen, das zusammen mit Radevormwald als „Einfallstor“ ins landschaftlich attraktive und kurvenreiche Oberbergische gilt. Und mit ihnen kommen die „Schwarzen Schafe“ unter ihn – die Raser, Lärmer und Poser. In einem mehrseitigen Schreiben an Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister Dietmar Persian hatte die Bürgerinitiative (BI) gegen Verkehrslärm daher am 3. Mai auflistet, was in den vorigen Jahren trotz intensiver Gespräche in Hückeswagen nicht passiert ist und welche Forderungen sie hat (unsere Redaktion berichtete).