Auszeichnung durch Bundesumweltministerin : 1. Preis für „Hückeswagen abfallfrei“

Claudia Küsell (2. v. r.) vom BAV und Stefanie Heymann (r.) von der Stadt warben am Etapler Platz darum, eine Woche lang zu versuchen, Abfall zu vermeiden. Wie bei dem Ehepaar Heinz und Silke Pütz. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Bundesumweltministerin Steffi Lemke überreicht den Preis am 1. Juni auf der Messe für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft (IFAT) in München.

Großer Erfolg für die Stadt Hückeswagen: Beim Wettbewerb „Beste Aktion zur Abfallvermeidung 2021“ der Koordinationsstelle der Europäischen Woche der Abfallvermeidung in Deutschland gewann sie unter 1500 Teilnehmern den 1. Preis in der Kategorie „Alle weiteren Akteure“. Das Preisgeld von 1000 Euro soll nun in zukünftige Projekte und Ideen zur Abfallvermeidung gesteckt werden, teilt Stefanie Heymann von der Stadtverwaltung mit, die die Hückeswagener Aktion mitorganisiert hatte.