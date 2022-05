Chefarzt des Wipperfürther Krankenhauses informiert : Multitalent Leber – Vortrag in Helios-Klinik

Multitalent Leber – Vortrag in Helios-Klinik

Wipperfürth Marco Wagner, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin der Wipperfürther Helios-Klinik, referiert am Montag, 23. Mai, 18 Uhr, im „Haus der Familie“, Klosterplatz 2, über Erkrankungen der Leber sowie über wirksame Behandlungsmöglichkeiten.

Mit einer gesunden Leber lebt es sich länger. Doch Alkohol, Übergewicht und fettige Nahrung schädigen das Organ und begünstigen die Entstehung von Gallensteinen. „Sie ist eines der wichtigsten und bedeutendsten Organe im menschlichen Organismus. Das liegt an ihren vielseitigen Aufgaben“, erläutert Wagner. So übernehme die Leber vor allem im Stoffwechselprozess vielfältige Aufgaben. Dazu gehört die Produktion von Eiweiß, die Speicherung und Bereitstellung von Energiesubstraten wie Traubenzucker und Fette sowie der Abbau von Stoffwechselendprodukten und Medikamenten. Nur durch dieses Organ kann der Körper giftige Stoffe wieder ausscheiden. Auch Fette können ohne die Leber nicht verstoffwechselt werden. Sie produziert die dafür notwendige Gallenflüssigkeit, zirka einen halben Liter pro Tag, die dann über den Gallengang in den Dünndarm gelangt.