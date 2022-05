Hückeswagens Partnerstadt : Eine Friedensstele aus Hückeswagen für Etaples

Etaples/Hückeswagen Nachdem das in Einzelteile gelegte Kunstwerk von Bernhard Guski vor drei Wochen von Olaf Keller von der Firma Pariere nach Etaples transportiert worden war, haben es der Künstler und sein Sohn Robert in dieser Woche dort aufgebaut.

Jetzt hat auch Hückeswagens Partnerstadt Etaples ihre Friedensstele: Der Voßhagener Künstler Bernhard Guski und sein Sohn waren in dieser Woche in der französischen Stadt an der Kanalküste und haben das Kunstwerk auf dem Place d‘Hueckeswagen vor dem Bahnhof aufgebaut. Sie ist damit die exakte Kopie der vor viereinhalb Jahren auf dem Etapler Platz aufgestellten Stele – wobei die Friedenstauben auf der Spitze jeweils in die Richtung der befreundeten Stadt ausgerichtet sind. Die sechs verschiedenfarbigen Stahlstangeneiner jeden Stele symbolisieren die sechs Kontinente inklusive der Antarktis (weiß).

An Christi Himmelfahrt macht sich eine 85-köpfige Delegation aus der Schloss-Stadt auf den Weg in die Partnerstadt, wo am kommenden Wochenende die ersten Feierlichkeiten anlässlich der 50-jährigen Partnerschaft anstehen. In diesem Zusammenhang wird am Samstagvormittag das Gastgeschenk für Etaples, die Friedensstele, offiziell eingeweiht. Dann wird auch der Vorsitzende des dortigen Partnerschaftskomitees, Jean-Luc Leprêtre, dabei sein.