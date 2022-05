Informationen für die Schloss-Stadt : Eine Stadtführer-App für Hückeswagen

Hückeswagen Jochen Richartz von der Marktstraße hat eine App für Touristen und Einheimische programmiert. Start ist beim Bergischen Feierabendmarkt am 2. Juni.

Seit 21 Jahren wohnt Jochen Richartz in einem alten Fachwerkhaus an der Marktstraße und damit im Herzen der Altstadt. Gerade bei schönem Wetter kommen viele Touristen und Besucher vor seinem Haus vorbei, berichtet Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadt. Wenn sie ihn sehen, wird er oft angesprochen: Wo können wir denn was trinken gehen? Was kann man sich in Hückeswagen anschauen? Wo können wir etwas Essen gehen? Der Hückeswagener hat festgestellt, dass man Besuchern heutzutage am besten per App die Sehenswürdigkeiten und Angebote der Schloss-Stadt näherbringen kann. In Abstimmung mit Heike Rösner hat er sich daher daran gemacht, eine solche App zu programmieren.