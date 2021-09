Einsatz der Feuerwehr Hückeswagen : Feuer in einer Lagerhalle an der Peterstraße

Feuer in einer Lagerhalle an der Peterstraße

Hückeswagen Die Einsatzkräfte hatten den Brand am Dienstagnachmittag schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Unklarheit herrscht, wie das Feuer ausbrechen konnte.

In einer Lagerhalle an der Peterstraße war am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, so dass um kurz nach 16 Uhr der Löschzug Stadt der Feuerwehr alarmiert wurden. Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen und sich ein erstes Bild von der Lage gemacht hatte, wurde umgehend auch die Löchgruppe Holte angefordert. Derweil drang weiter dichter Rauch aus einem Teil einer Lagerhalle, „in der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise keine Personen mehr aufhielten“, teilte Feuerwehrsprecher Morton Gerhardus am Mittwochmorgen mit.