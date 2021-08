Nach dem Hochwasser : Hückeswagener THW hilft an der Erft

Hückeswagen Nach dem Hochwasser-Einsatz in Hückeswagen ging es für das THW nach Jülich und Swisttal. Die Fachgruppen Bergung und Notversorgung und Notinstandsetzung fuhren zu zahlreichen Einsätzen.

Nachdem die THW-Kräfte zunächst einige Tage vor allem im Bereich des Beverteichs beschäftigt waren, dessen Deich sie vor dem Brechen bewahrten, löste ihr Einsatzmelder in den darauffolgenden Tagen immer wieder aus. „Für die Fachgruppe Elektroversorgung ging es zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung in die Städteregionen Jülich und Swisstal“, berichtet Katrin Frank. Die Fachgruppen Bergung und Notversorgung und Notinstandsetzung fuhren zu zahlreichen Einsätzen nach Swisttal. „Mittels der mobilen Tankanlage des THWs wurden knapp 7000 Liter Diesel an Fahrzeuge aller Hilfsorganisationen und der Bundeswehr vertankt“, teilt die THW-Sprecherin mit.

Der Fachberater wurde mehrmals in den Krisenstab des Oberbergischen Kreises berufen und der Technische Berater Hochwasserschutz und Deichverteidigung begutachtete über mehrere Tage Deiche, Dämme und Einsatzstellen sowohl in Hückeswagen als auch in den Städteregionen Euskirchen und Aachen. Der Zugtrupp übernahm die Einsatzabschnittsleitung in Erftstadt. „So standen erst nach 14 Tagen alle Fahrzeuge des Ortsverbands erstmals wieder in der Unterkunft an der Bockhackerstraße, und die Einsatzkräfte konnten sich erholen“, schreibt Katrin Frank in einer Pressemitteilung.