Brand in Düsseldorf-Hellerhof : E-Scooter-Akkus brennen in Lagerhalle

In einer Lagerhalle in Düsseldorf-Hellerhof brennen E-Scooter-Akkus. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf In Düsseldorf brennt eine Halle, in der Akkus für E-Scooter lagern. Die Rauchwolken sind weithin sichtbar, eine Gefahr für die Anwohner bestehe aber nicht, so die Feuerwehr.

Die Düsseldorfer Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Einsatz an der Eichsfelderstraße in Hellerhof ausgerückt, um 14.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Hier brennt es in einer Lagerhalle, in der Akkus für E-Scooter aufbewahrt werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das führe zu einer besonders starken Rauchentwicklung, die weithin sichtbar sei.

Beim Brand von Lithium-Ionen-Batterien, wie sie in E-Scootern stecken, können giftige Gase austreten und Verpuffungen sind möglich, so der Sprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Die Akkus würden mit Wasser gelöscht und müssten unter Umständen zum Kühlen in Wasserbecken gelegt werden, heißt es.

Der Grund für den Brand ist noch unklar, er könnte jedoch von den Akkus selbst ausgehen. Wenn ein Akku beschädigt ist, falsch wieder aufgeladen wird oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, kann es zur Entzündung kommen.

