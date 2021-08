Freitagabend am Rembrandtweg in Dinslaken : Feuer in Mehrfamilienhaus – Menschen in Krankenhäuser gebracht

Ein Feuerwehrwagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Dinslaken In einem Mehrfamilienhaus am Rembrandtweg in Dinslaken hat es am Freitagabend gebrannt. Die Bewohner der oberen Etagen konnten durchs verrauchte Treppenhaus nicht mehr selbstständig ins Freie kommen.

Ein Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Rembrandtweg in Dinslaken hat am Freitagabend dramatische Auswirkungen gehabt. Zwölf Menschen aus Wohnungen des Gebäudes mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen an Ort und Stelle notärztlich versorgt werden, drei Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Etwa zwischen 19 und 20 Uhr am Abend muss sich der Brand zwischen der vierten und der fünften Etage des Wohnhauses entwickelt haben. Als die Feuerwehr ankam, waren einige der Bewohner schon selbstständig ins Freie gelangt. Andere aber, vor allem diejenigen in den Etagen oberhalb des Brandherdes, konnten nicht mehr durchs Treppenhaus nach unten kommen. Unterdessen drang der giftige Rauch in ihre Räume ein.

Das Feuer selbst hatten die Brandbekämpfer in kürzester Zeit unter Kontrolle, berichte der Einsatzleiter der Dinslakener Feuerwehr, Daniel Eumes. Man habe sofort mit der Betreuung der Menschen begonnen, die noch im Haus waren, und sie ins Freie gebracht, nachdem das verrauchte Treppenhaus gelüftet war.

Welches Material im Treppenhaus gebrannt hat, ist vorerst unklar. Es gibt Gerüchte darüber, dass es ein Kinderwagen gewesen sein könnte. Das seien bislang aber nur Mutmaßungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hausbewohner konnten nach dem Einsatz der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

(szf)