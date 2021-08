Fünf Konzerte innerhalb von drei Tagen : Jede Menge Virtuoses bei den „Orgeltagen“

Sigrun Stephan spielt am Samstag, 4. September, zusammen mit Kantorin Inga Kuhnert in der Pauluskirche. Foto: Veranstalter

Hückeswagen Die Evangelische Kirchengemeinde feiert ihre frisch renovierte Orgel mit fünf Konzerten an drei Tagen. Unterschiedliche Musikerinnen und Musiker spielen Werke unterschiedlicher Komponisten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die „Orgeltage“ der Evangelischen Kirchengemeinde, die heute, Mittwoch, beginnen und bis kommenden Samstag, 4. September, dauern, wollen zeigen, dass die Kirchenorgel ein Instrument ist, mit dem virtuose Konzerte gegeben werden können. „Anlässlich unserer frisch renovierten Orgel möchten wir ein kleines Festival abhalten, bei dem neben Veranstaltungen für Kinder und Orgelführungen auch fünf Konzerte in der Pauluskirche gegeben werden“, sagt Kantorin Inga Kuhnert.

Den Auftakt gibt am Donnerstag, 2. September, 20 Uhr, der gebürtige Bayer Johannes Meyer. Der 65-Jährige spielt die Passacaglia d-Moll von Dieterich Buxtehude, die berühmte Passacaglia in c-Moll von Johann Sebastian Bach sowie Introduktion und Passacaglia d-Moll von Max Reger. Meyer war von 1996 bis 2012 Kantor in Wermelskirchen und lebt seit April 2017 in Hückeswagen. Seit dieser Zeit ist er auch als Kirchenmusiker in Erftstadt tätig. Bei diesem Konzert präsentiert zudem Kantorin Inga Kuhnert die Dorische Toccata von Johann Sebastian Bach, die berühmte Toccata und Fuge d-Moll von Johann Sebastian Bach sowie die Toccata G-Dur von Théodore Dubois

Jörg Martin Kirschnereit – langjähriger Kantor der Lutherkirchengemeinde in Remscheid und seit einem Monat im Ruhestand – spielt am Freitag, 3. September, 20 Uhr, Werke von Johann Sebastian Bach, Charles-Marie Widor, Michael Schütz, Thomas Riegler und Andreas Willscher. Um 22 Uhr beginnt dann eine „Nachtmusik“: Die Pauluskirche wird dabei nur von Kerzen beleuchtet, während der Kammerchor „Vocale“ in Quartett-Besetzung Abendlieder singt. Ebenfalls zu hören sein werden Orgel-Improvisationen von Johannes Geßner, der zudem selten zu hörende Minimal-Music für Orgel des Komponisten Hans-André Stamm spielt. Geßner ist Kantor der Evangelischen Stadtkirche Lennep und Kreiskantor, im März 2022 wird er allerdings die Stelle des Kirchenmusikdirektors für Ostfriesland antreten.

Auch am Samstag, 4. September, gibt es zwei Konzerte im Zuge der „Orgeltage Hückeswagen“. Um 16 Uhr spielen Sigrun Stephan am Cembalo und Inga Kuhnert an der Orgel Werke für zwei Tasteninstrumente unter anderem von Georg Friedrich Händel, Carl Philipp Emanuel Bach und Antonio Soler. Sigrun Stephan kommt aus Weimar, der Stadt von Johann Sebastian Bach, und lebt in Duisburg. Dort spielt sie in verschiedenen Ensembles und ist auch solistisch tätig, wobei sie sich besonders auf das Clavichord spezialisiert hat.

Das Abschlusskonzert der „Orgeltage“ beginnt um 18 Uhr. „Es spielen Musikerinnen und Musiker aus der Evangelischen Kirchengemeinde – Harald Klein, Elvira Persian, Lothar Vandenherz, Sabina Waßmuth und Rosemarie Zeitschner“, berichtet die Kantorin. Das Programm bietet neben Improvisationen auch Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Domenico Zipoli und verschiedenen Bach-Schülern.