Brand in Mönchengladbach : Eine Person bei Löscharbeiten leicht verletzt

Mönchengladbach Die Feuerwehr ist in einen Industriebetrieb gerufen worden. Vor dem Eintreffen konnte das Brandereignis bereits weitestgehend gelöscht werden.

In einem Industriebetrieb an der Grunewaldstraße in Mönchengladbach hat es am Dienstagmittag gebrannt. Ein Mitarbeiter hat sich bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Das teilt die Feuerwehr Mönchengladbach mit.