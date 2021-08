Politik in Hückeswagen : Gute Stimmung bei Grünen vor der Bundestagswahl

Die Grünen zogen nach der letzten Kommunalwahl erstmals mit neun Mitgliedern in der Stadtrat ein. Auch am Abend des 26. September 2022 soll wieder hinter dem Eiscafé Friuli ausgiebig gefeiert werden. Foto: Grüne

Hückeswagen Die Hückeswagener Grünen hatten zur ersten Jahreshauptversammlung seit Beginn der Corona-Pandemie die Direktkandidatin Sabine Grutzmacher eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Keine vier Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl, und die Hückeswagener Grünen blicken zuversichtlich auf den 26. September. Das war bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend im Bürgerbad-Restaurant „Aquamarin“ deutlich zu spüren.

Da im vergangenen Jahr coronabedingt keine Mitgliederversammlung stattfand, ging der Bericht der Ortssprecherin Shirley Finster anschließend über den Zeitraum von etwa dreieinhalb Jahren. „In dieser Zeit haben wir uns vor allem personell mit zehn neuen Mitgliedern mehr als verdoppelt – ein Wachstum, von dem wir nicht zu träumen gewagt haben“, sagte sie. So sei es entsprechend einfacher gewesen, die vielen Projekte zu grünen Kernthemen umzusetzen. „Neben dem Ferienspaß an der Bever in Kooperation mit der DLRG, dem Projekt Baum, dem Jubiläumswald, der zusammen mit ,Die Partei’ und CDU auf den Weg gebracht wurde, waren auch der Einsatz für das Bürgerbad und die Stadtbibliothek, der Kontakt zur Bürgerinitiative gegen Motorenlärm und natürlich die erfolgreiche Kommunalwahl im Vorjahr große Erfolge, auf die wir stolz zurückblicken können“, zählte Shirley Finster auf.

Vor allem der Einzug mit zehn Ratsleuten – inklusive Nicklas Alsdorf („Die Partei“) – sei ein toller Erfolg gewesen, betonte die Ortssprecherin. „Wir sind in allen neun Ausschüssen vertreten, die Zahl der Ratsmitglieder hat sich verdoppelt, wir haben in zwei Ausschüssen den Vorsitz und stellen erstmals die stellvertretende Bürgermeisterin – das erleichtert die Arbeit im Rat enorm“, betonte Fraktionsvorsitzender Egbert Sabelek. Das zeige sich auch an der Zahl der Anträge der Grünen-Fraktion.

Zudem lobte Sabelek die gute Zusammenarbeit mit CDU, SPD und Bürgermeister Dietmar Persian. Nun wolle man sich aber erst einmal auf den restlichen Wahlkampf konzentrieren und laut Shirley Finster „am Abend des 26. Septembers hinter dem Eiscafé Friuli auf das hoffentlich tolle Ergebnis anstoßen“.