Betriebsausschuss Freizeitbad in Hückeswagen BEW-Gewinne fließen in die Großbaustelle Bürgerbad

Ihr Gewinnanteil geht aber seit Jahren nicht auf direktem Weg in die Kassen der Stadt, sondern erst einmal in den Eigenbetrieb Freizeitbad. Mit dem Gewinn aus den BEW-Anteilen wird zunächst das im Freizeitbad erwirtschaftete Jahresdefizit in Millionen-Höhe abgedeckt. Was danach noch übrig ist, fließt normalerweise in den allgemeinen städtischen Haushalt und trägt dort dazu bei, das Defizit der Stadt zu senken. Schon im Vorjahr war der Überschuss aus dem Jahr 2020 – damals ging es um 597.000 Euro – entgegen der bisherigen Praxis aber nicht an den allgemeinen Haushalt abgeführt worden, er ging vielmehr mit Blick auf die notwendige umfassende Sanierung des Bades in eine speziell für das Bauprojekt gebildete Rücklage. So wird nun auch mit den 632.000 Euro Überschuss aus 2021 verfahren. Die einstimmige Empfehlung dazu fasste der Betriebsausschuss Freizeitbad in seiner jüngsten Sitzung. Beschließen muss das nun noch der Stadtrat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 16. Dezember. Das ist aber nur eine Formsache.