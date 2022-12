Weihnachtskonzert im AQ Bei Charity-Konzert kommen 130.000 Euro zusammen

Der Düsseldorfer Kons, der schon die Eröffnung des Andreas-Quartiers 2017 moderativ begleitete, ist das Gesicht der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“, die sich seit 1996 in Deutschland und der ganzen Welt engagiert. In den vergangenen Jahren förderte sie Tausende Kinderhilfsprojekte. Millionen Not leidenden Kindern in Deutschland und aller Welt wurde nachhaltig geholfen.