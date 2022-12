Für die Beurkundung wird es im Jahr 2022 eng Zeit für die Hausüberschreibung drängt

Übertriebene Eile wäre auf jeden Fall fehl am Platz, auch wenn man nicht vergessen darf, dass die Erbschaftsteuer auf Immobilien anfallen könnte, die aus bereits versteuertem Einkommen angeschafft worden war und auf die Grunderwerbsteuer und jahre- oder jahrzehntelang Grundsteuer gezahlt wurde. Also keine Bagatelle. Aber: „Man sollte auf jeden Fall einen Berater hinzuziehen und überlegen, was sinnvoll ist“, sagt der Krefelder Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Carsten Nicklaus, gleichzeitig Vorsitzender des Steuerberaterverbandes Düsseldorf und Vorstandsmitglied der Steuerberaterkammer Düsseldorf. Denn in vielen Konstellationen fällt abseits persönlicher Motive voraussichtlich nach künftigem Recht bei geschickter Planung weiterhin keine oder nur eine geringe Steuerbelastung an. Es sei auch nicht auszuschließen, dass die steuerlichen Freibeträge für Übertragungen nach oben angepasst würden, so Nicklaus. Erste Anläufe aus der Politik habe es bereits gegeben. Und: Bei einem sogenannten Familienheim kann nach Angaben des Steuerexperten unter Umständen die Übertragung steuerfrei bleiben, beispielsweise dann, wenn der Beschenkte oder Erbe in der Wohnung lebt. Dies klappe – mit Einschränkungen – auch bei der Übertragung auf Kinder im Erbfall, so Nicklaus. Entscheidend sei, sich bei einem entsprechenden Vermögen frühzeitig über diese Themen Gedanken zu machen und sich rechtlich und steuerlich beraten zu lassen.