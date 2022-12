Wuppertaler nötigt Polizistin im Straßenverkehr 2400 Euro Strafe für Mittelfinger

Im April war er hinter einer Autofahrerin auf der B 483 von Hückeswagen Richtung Radevormwald hergefahren und dabei in Rage geraten. „Sie ist ohne Grund in die Eisen gegangen, während die Beifahrerin mich die ganze Zeit mit der Kamera in der Hand gefilmt hat“, sagte der Angeklagte bei der öffentlichen Verhandlung im Gerichtssaal aus. Nachdem er das Auto mit den beiden Frauen überholt hatte, sei es ihm noch bis nach Schwelm gefolgt. „Was sollte das? Ich fühlte mich verfolgt und habe ein Recht am eigenen Bild“, stellte sich der 29-Jährige als Opfer dar.