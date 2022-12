Montanusschule in Hückeswagen Fußballtraining mit Ex-Bundesliga-Profi

Wenn man einmal von der aktuell in Katar laufenden Weltmeisterschaft absieht – es ist sicherlich nicht verkehrt, dem Fußball eine verbindende, integrative und zusammenführende Qualität zu bescheinigen. Wie so oft funktionieren diese positiven Werte am besten im Kleinen. Und so ist es eine echte Freude, am Mittwochmittag in die Sporthalle der Montanusschule an der Weststraße zu gehen und der Gruppe aus Schülern der oberen Jahrgangsstufen der Hauptschule und von jungen Männern der Lebenshilfe-Werkstatt aus Wermelskirchen beim gemeinsamen Kicken zuzusehen.