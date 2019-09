Hückeswagen : Architekten-Wettbewerb zum Thema „Schloss“ im Herbst

Hückeswagen Wie geht’s mit dem Schloss weiter? Das Integriertes Stadtentwicklungskonzept soll den künftigen Weg aufzeigen.

Das Schloss ist das Wahrzeichen von Hückeswagen und somit Namensgeber der „Schloss-Stadt“. Aber als Verwaltungssitz entfaltet es keine Strahlkraft. Amtsstuben haben keinen Charme, eine nette Fassade mit historischer Anmutung allein ist zu wenig, um attraktiv zu sein für Einheimische und auswärtige Gäste. Daran ändert auch das eher selten geöffnete Heimatmuseum im Seitenflügel nichts. Was also soll aus dem Schloss werden? Das ist auch aus Sicht von Stadtverwaltung und Kommunalpolitik eine zentrale Frage im seit dem Frühjahr laufenden Prozess um ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

Vieles ist in Sachen ISEK in den vorigen Monaten schon geschehen, berichtete Stephanie Kemper vom Planungsbüro Dr. Jansen jetzt im Planungsausschuss, das sich im Auftrag der Stadt federführend um die Konzept-Entwicklung kümmert. Handlungsfelder für die Alt- und Innenstadt wurden abgesteckt, Ideen dazu gesammelt und sortiert, Ziele formuliert, viele Bürger, darunter auch junge Hückeswagener, in Workshops beteiligt. Das Schloss bleibe dabei „Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian dazu im Ausschuss.

Heißt: Bis dahin muss die Stadt wissen, was sie in Sachen Schloss will und kann. Drei grundsätzliche Denkansätze gibt es bislang: die überwiegend museale Nutzung des Schlosses, die Nutzung als Veranstaltungsort mit Gastronomie und eine Nutzung als wie auch immer geartete Bildungsstätte. Daneben bleibt die (allseits wenig geliebte) Alternative, das Schloss weiterhin als Hauptverwaltungsgebäude der Stadt zu nutzen, also quasi gar nichts zu tun.