Einzelhandel in Hückeswagen : Neuer Edeka in Wiehagen kann kommen

Auf der Wiese zwischen der Blumenstraße und der B 237 bei Grünenthal (hinten) soll etwa 2022 ein 1400 Quadratmeter großer, neuer Edeka-Markt entstehen. Foto: Stephan Büllesbach

Wiehagen Politik und Verwaltung in Hückeswagen sind sich einig: Alle Verantwortlichen in der Kommunalpolitik wollen den Neubau eines Edeka-Marktes auf dem Gelände am Hang zwischen der Bundesstraße 237 und der Blumenstraße.

Edeka will auf der heute noch grünen Wiese am Rand von Wiehagen neu bauen – die Kommunalpolitiker wollen das quer durch die Parteien auch. Erster konkreter Schritt im formalen Verfahren: Der Planungsausschuss beschloss am Dienstagabend einstimmig, das Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan „Am Grünenthal“ einzuleiten. Offiziell muss der Stadtrat diesen Beschluss noch bekräftigen; nach der Diskussion im Fachausschuss wird das aber reine Formsache sein.

Lediglich die FDP enthielt sich der Stimme. Gerhard Welp hatte zuvor allerdings klargestellt, dass auch die Liberalen den Supermarkt-Neubau schräg unterhalb der Wiehagener Grundschule wollen. Allerdings müsse zuvor absolut sichergestellt sein, dass es zwei Erschließungsstraßen dorthin geben wird: von der Blumenstraße und von der Bundesstraße aus. Zwischen beiden Zu- und Abfahrten dürfe es keine befahrbare Verbindung geben, damit kein Schleichweg von der B 237 aus über die Blumenstraße nach Wiehagen entsteht.

Info Auf zwei Wegen zum neuen Markt Erschließungskonzept Auf zwei Wegen sollen die Kunden und Lieferanten künftig den neuen Edeka-Markt in Wiehagen erreichen können, der frühestens 2022 gebaut werden wird.

Eine befahrbare Verbindung zwischen den Zu- und Abfahrten wird es demzufolge nicht geben – und in der Folge auch keine Durchfahrtsmöglichkeit von der Bundes- zur Blumenstraße beziehungsweise in umgekehrte Richtung. Zufahrt 1 Sie führt von der Blumenstraße aus zum künftigen Markt. Die Blumenstraße endet dann nicht mehr im Wendehammer vor der Grundschule, sondern wird weitergeführt zum oberen Parkplatz des Marktes und endet dort. Zufahrt 2 Sie führt von der B 237 zum unteren Parkplatz des neuen Marktes. Die Zufahrtsstraße endet dort. Der Anlieferverkehr soll nur über diese auch für Markt-Kunden offene Zu- und Abfahrt erfolgen.

Den wollen auch die Verwaltung und die übrigen Parteien nicht, denn Durchgangsverkehr soll auch in Zukunft aus der Blumenstraße herausgehalten werden. Auch der Zulieferverkehr für den neuen Supermarkt soll über die Bundesstraße fließen. Dazu fehlt allerdings noch die Genehmigung des Landesbetriebs Straßen, der für die B 237 zuständig ist und der neuen Zu- und Abfahrt in das Baugelände zustimmen muss. Im Ausschuss zeigte sich Bauamtsleiter Andreas Schröder „sehr zuversichtlich“, dass diese Genehmigung kommen wird. Sollte sie schon bis zur Ratssitzung am 8. Oktober vorliegen, dürfte auch die FDP dem Bauleitplanverfahren ohne weitere Bedenken zustimmen.

Der Neubau des Marktes auf dem Hanggelände entspricht den Festsetzungen im Flächennutzungsplan, der vor vielen Jahren vom Rat verabschiedet wurde. Er weist das rund ein Hektar große Gelände als Wohnbaufläche aus, in der auch ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden kann. Bislang war es dennoch nicht möglich, einen konkreten Bebauungsplan dafür aufzustellen, weil die Flächen in Privateigentum sind und bislang nicht zum Verkauf standen. Das hat sich zwischenzeitlich geändert: Die Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr und der Grundstückseigentümer sind sich einig geworden. Damit steht einer Bebauung entsprechend der Zielsetzungen im Flächennutzungsplan nichts mehr im Wege.

Alle Parteien sind sich mit der Stadtverwaltung einig darin, dass der Bau eines neuen und mit rund 1400 Quadratmetern deutlich größeren Edeka-Marktes zwingend notwendig ist, um eine gute Grundversorgung für den Stadtteil Wiehagen mit immerhin etwa 5000 Einwohnern auch für die Zukunft zu gewährleisten. Christian Schütte (CDU) drückte es so aus: „Wenn es keinen Markt-Neubau gibt, wird es neben dem Discounter Penny in wenigen Jahren auch keinen Lebensmittelmarkt mehr in Wiehagen geben.“ Der Pachtvertrag für den bestehenden Edeka-Markt an der Wiehagener Straße laufe aus, eine zwingend notwendige Erweiterung sei ohnehin dort nicht möglich. Der Ausschuss-Vorsitzende Hans-Jürgen Grasemann (SPD) bekräftigte das: „Ohne den Markt-Neubau ist die Nahversorgung in dem Stadtteil nicht mehr ausreichend gesichert.“