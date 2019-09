Sport in Hückeswagen : Inklusives Ferienlager des JC Mifune

Hückeswagen Der JC Mifune veranstaltet jetzt für 16 Jugendliche, die von elf Erwachsenen betreut wurden, ein inklusives Wochenend-Ferienlager in der Kreisstadt.

Inklusion ist für den JC Mifune ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit. „Nicht nur beim Judotraining, sondern auch im Vereinsleben werden die Judowerte und insbesondere auch die inklusive Vereinsgemeinschaft groß geschrieben“, teilte der Vorsitzende Eddy Tscheschlog am Mittwochabend mit. So stand nun ein inklusives Wochenend-Ferienlager auf den Programm. „Nach intensiver Planung und der großzügigen Spende der Sport- und Sozial-Stiftung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen in Höhe von 500 Euro konnte eine Fahrt ins Freizeitlager Deitenbach in Gummersbach ermöglicht werden“, berichtet er.