Vorsichtsmaßnahme der Stadt Hückeswagen : Pavillon an der Löwen-Grundschule wird gesperrt

Eine Staubprobe hat eine „statistisch auffällige Belastung“ mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) ergeben, so dass der in den 1960er Jahren aufgestellte Pavillon nun nicht mehr genutzt wird. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Vorsorglich hat die Stadtverwaltung die Klassenräume aus der Nutzung genommen – „zum Wohl der Kinder“, wie sie mitteilt.

An der Löwen-Grundschule steht ein Umzug an. Allerdings nicht in ein etwaiges neues Schulgebäude – das muss erst noch im Brunsbachtal gebaut werden –, sondern innerhalb des Schulgeländes an der Kölner Straße. So müssen in diesen Tagen mehrere Grundschüler mit ihren Klassen die Unterrichtsräume wechseln und ins Hauptgebäude ziehen, teilt Bürgermeister Dietmar Persian mit. Betroffen seien die Kinder, deren Klassenraum sich im Pavillon auf dem oberen Schulhof befindet. „Grund hierfür ist eine Vorsichtsmaßnahme der Stadt“, betont Persian.