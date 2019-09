Gottes Bodenpersonal : Pfarrcäcilienchor und Kantorei gestalten gemeinsam Messe

In der 11-Uhr-Messe am Sonntag in der katholischen Kirche singen der Pfarrcäcilienchor und die Kantorei der evangelischen Gemeinde. Foto: Wolfgang Klatt

Hückeswagen Die beiden Kirchenchöre wollen nach dem Wegfall des Gotteslobs eine neue Tradition zum Altstadtfest begründen.

Manchmal kommen die Nachwuchsprobleme, die die Vereine allerorten plagen, ganz subtil daher. So wird es etwa in diesem Jahr weder das Gotteslob noch die nachfolgende Chormatinee geben, die den Altstadtfest-Sonntag am Schlossplatz traditionell einläuteten. Das Gotteslob wurde immer vom katholischen Pfarrcäcilienchor zusammen mit der Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde gesungen. „Beide Chöre haben aber beschlossen, in diesem Jahr kein Gotteslob zu singen“, sagt Inga Kuhnert , die seit August Kirchenmusikerin der Evangelischen Kirchengemeinde ist und somit auch die Kantorei leitet. Schon früh im Jahr hatte der katholische Kirchenchor bekanntgegeben, dass er wegen Personalmangels das beliebte Café Cäcilia in der Gasse bei Mosterts an der Marktstraße erstmals seit Bestehen des Altstadtfests nicht anbieten könne.

Da dort wegen des Einführungsgottesdienstes der neuen Pfarrerin Dr. Anke Mühling in Bergisch Born am Altstadtfest-Sonntag kein Gottesdienst gefeiert werde, habe man kurzerhand entschlossen, die 11-Uhr-Messe in der katholischen Pfarrkirche an der Weierbachstraße zu untermalen. „Wir hoffen, dass das gemeinsame Singen auch in den kommenden Jahren fortgeführt wird. Der Wunsch bei den Chormitgliedern ist auf jeden Fall da“, betont Inga Kuhnert. Vor den Sommerferien und am vergangenen Montag habe es zusammen mit der Chorleiterin des Pfarrcäcilienchors, Christine Langmaack, bereits gemeinsame Proben gegeben. Das Singen in der großen Besetzung sei bei beiden Chören sehr gut angekommen. Dirigieren werde am Sonntag Inga Kuhnert alleine, da Christine Langmaack verhindert sei.