Schnelles Internet für Hückeswagen : Am Breitband-Ausbau wird unter Hochdruck gearbeitet

Hückeswagen Der Breitband-Ausbau in den Außenortschaften von Hückeswagen und Wipperfürth nimmt immer konkretere Züge an. 50 Kilometer fehlen noch.

Die Realisierung des Breitband-Ausbaus in den Außenortschaften von Hückeswagen und Wipperfürth nimmt immer konkretere Züge an. „Die Tiefbauarbeiten für das turboschnelle Internet laufen weiter auf Hochtouren“, berichtet Sonja Gerrath, Pressereferentin der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW). Mehr als 220 Kilometer Leerrohre für Glasfaser seien bereits verlegt worden, „jetzt fehlen nur noch rund 50 Kilometer“.

In einigen Wipperfürther Ortschaften, darunter Nieder- und Oberröttenscheid nahe der Neye-Talsperre, sei der der Kabelpflug zu seinem vorerst letzten Einsatz gestartet. „In Hückeswagen sind wir mit dem Tiefbau derzeit immer noch in Scheideweg und Winterhagen im Baucluster HÜ2 unterwegs“, berichtet Sonja Gerrath. Zudem werde bald eine Querung in der Bachstraße erforderlich sein, allerdings verkehrsschonend mit Pressluft bzw. „Erdrakete“. Die Arbeiten sind aber noch nicht genau terminiert.

In vielen Bereichen werden jetzt schon die Glasfasern eingeblasen, die ersten Kunden in Wipperfürth können seit März das neue Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz nutzen. In Hückeswagen werden in diesen Tagen einige Kunden ihre Premiere haben.