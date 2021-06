Optiker aus Hückeswagen : Realschule mit Spezialbrillen für partielle Sonnenfinsternis

Hückeswagen Mit den Schutzbrillen sind die Augen sehr gut geschützt, denn durch die reflektierende Aluminiumschicht gelangt nur noch ein geringer Teil der schädlichen UV- und Infrarot-Strahlen ins Auge.

Eine komplette Sonnenfinsternis wird in Deutschland am kommenden Donnerstag, 10. Juni, zwar nicht zu sehen sein. Aber auch eine partielle ist ein echter Hingucker – zumindest dann, wenn man eine geeignete Schutzbrille hat. Denn der direkte Blick in die Sonne ist nicht zu empfehlen. „Ich habe schon vor sechs Jahren meiner ehemaligen Schule für die damals komplette Sonnenfinsternis Brillen gespendet“, berichtete Optiker Bernd Lammert bei seinem Besuch in der Realschule. „Und weil in Zeiten von Corona jede Abwechslung gut tut, habe ich auch diesmal wieder Schutzbrillen mitgebracht.“