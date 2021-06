Wieder größere Veranstaltung im Hückeswagener Zentrum : Premiere für den Feierabendmarkt

Eine breite Angebotspalette soll der Feierabendmarkt am Donnerstag, 10. Juni, bieten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Das Stadtmarketing hat für Donnerstag, 10. Juni, gleich 14 Marktbeschicker gewonnen. Aufgebaut wird der Markt auf der Bahnhof- und unteren Islandstraße.

Wenn am kommenden Donnerstag, 10. Juni, der erste Feierabendmarkt im Hückeswagener Zentrum stattfindet, kommt es voraussichtlich nur noch aufs Wetter an: Bleibt es trocken und warm, dürfte die Innenstadt voll werden. Das wäre dann eine perfekte Premiere dieser Reihe, bei der sich Hückeswagen in der Ausrichtung des Feierabendmarkts mit Wipperfürth, Wermelskirchen und Burscheid abwechselt – immer donnerstags von 17 bis 21 Uhr.