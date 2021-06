Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum bekommen manche Menschen Zucker?“

Zu viel Süßes kann zu Diabetes führen, also zur Zuckerkrankheit. Foto: Thinkstock

Wipperfürth/Hückeswagen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik bekommen Fragen von Kindern zu medizinischen Themen gestellt. Dieses Mal geht es umdas Thema Zucker und die Krankheit, die zu viel davon auslösen kann.

In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Luka (10) wissen: „Warum bekommen manche Menschen eine Zuckerkrankheit? Haben die zu viel Süßes gegessen?“ Dr. Anja Traub-Hoge, Oberärztin der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin, kennt die Antwort.

„Wenn man die Zuckerkrankheit hat, auch Diabetes genannt, dann kann das an unserer Erbinformation (Genen) liegen oder an unseren Botenstoffen im Körper (zum Beispiel Insulin). Aber am häufigsten ist die Ursache, dass wir uns ungesund ernähren und dadurch zu süßes Blut haben. Zucker ist heute leider in ganz vielen Nahrungsmitteln enthalten, nicht nur in Süßigkeiten. Auch Übergewicht und Bewegungsmangel können die Zuckerkrankheit begünstigen.

Dr. Anja Traub-Hoge, Oberärztin der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Wipperfürther Helios-Klinik. Foto: Sascha Steinbach

Den Diabetes kann man in zwei Typen unterteilen: Typ 1 sind meist junge Menschen, sie sind eher dünn, haben viel Durst und oft keine Lust mehr zum Spielen, weil sie keine Energie mehr haben. Ihr Körper kann kein oder kaum noch Insulin herstellen, was man braucht, um Zucker in Energie umzuwandeln. Das heißt, Zucker bleibt im Blut, wo es keinen Nutzen hat und uns krank machen kann. Der Zuckerkranke braucht deshalb Insulin als Medikament über eine Spritze oder Insulinpumpe, um den Zucker abzubauen und als Energie umzuwandeln.

Typ 2 haben eher ältere Menschen, die oft auch übergewichtig sind. Hier hilft oft Bewegung, eine Ernährungsumstellung, und wenn das nicht ausreicht, müssen diese Patienten noch Medikamente in Form von Tabletten einnehmen. Wichtig ist, in Bewegung bleiben, Sport machen und sich gesund ernähren. Aber Süßes darf man schon auch ab und zu essen. . .“

Fragen Kinder, die eine Frage zu medizinischen Dingen haben, können sie mit der Angabe des Alters und Wohnortes per E-Mail an [email protected]­helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik, Unternehmenskommunikation, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth, schicken.

