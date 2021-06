Kreiscaritasverband Oberberg : Aktionswoche legt Fokus auf Schicksale von Schuldnern

Oberberg Alljährlich findet im Juni die bundesweite Aktionswoche „Schuldnerberatung“ der Wohlfahrts- und Fachverbänden statt. Vom 7. bis 11. Juni lautet das Motto „Der Mensch hinter den Schulden“.

Wer einmal in die Schuldenfalle tappt, hat nicht selten das große Problem, dort wieder herauszukommen. Die Corona-Pandemie war da mit Sicherheit nicht gerade hilfreich, dass das Entschulden schneller ging. „Sie zeigt wie unter einer Lupe die bestehenden Probleme schärfer auf“, berichtet Birgit Pfisterer, Fachbereichsleiterin Soziale Dienste und Einrichtungen beim Kreiscaritasverband. So sind deutschlandweit aktuell geschätzt zwei Millionen Soloselbstständige und Freiberufler von Überschuldung bedroht. „Menschen, die es vorher niemals für möglich gehalten hätten, werden von finanziellen Krisen bedroht“, betont Birgit Pfisterer. Daher passt jetzt die bundesweite Aktionswoche der Wohlfahrts- und Fachverbände „Der Mensch hinter den Schulden“, bei der vom 7. bis 11. Juni die Lebenssituation von überschuldeten Menschen in den Mittelpunkt gerückt ist.

Die Mitarbeiterinnen der Schuldnerberatung wissen, dass das Abrutschen in die Verschuldung zu einer Destabilisierung der familiären und psychischen Situation der Betroffenen führen kann. Materieller Mangel münde oft in geistigen und körperlichen Gesundheitsproblemen und münde in Stress in der Familie, worunter besonders Kinder litten, hat die Fachbereichsleiterin festgestellt. „In diesem Zusammenhang wird von den Fachverbänden schon seit Jahren eine existenzsichernde finanzielle Absicherung von Kindern gefordert.“