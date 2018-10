Feuerwehr Hückeswagen löscht Böschungsbrand

Nächtlicher Einsatz in Hückeswagen

Nächtlicher Feuerwehreinsatz: An der oberen Kölner Straße brannte eine Böschung. Foto: Gerhardus/Morton Gerhardus

Hückeswagen Ist eine achtlos aus dem Auto geworfene, noch glimmende Zigarettenkippe der Auslöser für einer Feuerwehreinsatz am Sonntag gegen 23.30 Uhr?

(tei.-) Der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Holte wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Böschungsbrand in die obere Kölner Straße gerufen. Dies teilte gestern die Feuerwehr mit. In einem etwa fünf mal fünf Meter großen Unterholz wurde ein Feuer entdeckt und mit einem C-Rohr gelöscht, teilte Feuerwehrsprecher Morton Gerhardus mit. Die alarmierte Löschgruppe Holte musste nicht mehr mit eingreifen und brach den Einsatz noch auf der Anfahrt wieder ab.