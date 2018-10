Narrenzunft geht neue Wege im Sitzungskarneval

Wipperfürth Mit einem neuen Konzept wird die Narrenzunft Neye in die kommende Session den Sitzungskarneval angehen.

Unter dem Motto „lachende Mühlenberghalle“ wird am Samstag, 9. Februar, die große Kostümsitzung mit anschließender Karnevalsparty in der Voss-Arena stattfinden. Neu ist, dass die Sitzung bereits um 15.30 Uhr startet. Laut Narrenzunft wird ein tolles Programm geboten, was gegen 21 Uhr mit dem Finale enden wird. Dann geht es nahtlos für die Karnevalisten in die „jecke Anschlussparty“ über. Hier wird DJ Ulli in bekannter Weise für Partystimmung sorgen. Weiter wird es einen musikalischen lifeact geben. Lassen Sie sich überraschen.